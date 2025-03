Il CEO di Roblox dice ai genitori: "non lasciate che i vostri figli usino Roblox, se non vi sentite a vostro agio"

Il cofondatore e CEO di Roblox Corporation , Dave Baszucki, ha dichiarato che i genitori che sono preoccupati all'idea che i figli usino Roblox possono semplicemente impedirglielo. "Il mio primo messaggio è: se non vi sentite a vostro agio, non lasciate che i vostri figli usino Roblox ".

Le parole del CEO di Roblox

"In azienda siamo convinti che anche un solo incidente sia già troppo", afferma Baszucki. "Controlliamo il bullismo, le molestie, filtriamo tutti questi tipi di cose e direi che dietro le quinte l'analisi prosegue fino a raggiungere, se necessario, le forze dell'ordine".

L'anno scorso l'azienda ha annunciato nuove regole per i minori di 13 anni in seguito a un report che segnalava un alto rischio per i bambini della piattaforma: Roblox, secondo quanto indicato dalla compagnia, dispone ora di sistemi di intelligenza artificiale che monitorano le comunicazioni. "Non tolleriamo alcun tipo di condivisione di immagini sulla nostra piattaforma e credo che il nostro obiettivo è di essere più zelanti di quanto la legge richieda", afferma Baszucki.

Baszucki paragona l'esperienza di costruire Roblox a quella che deve aver provato Walt Disney quando ha costruito Disney fino a farla diventare quello che è. "È un po' come avere l'opportunità che lui ha avuto tanto tempo fa, quando stava progettando il Magic Kingdom".

A Baszucki viene anche chiesto di descrivere Roblox in tre parole e ne sceglie quattro: "Il futuro della comunicazione".