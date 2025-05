Il film di Gears of War da parte di Netflix potrebbe aver trovato il regista

Secondo quanto riferito nel report, sembra che Netflix e lo studio The Coalition abbiano trovato un accordo con David Leitch , che dovrebbe dunque dirigere l'adattamento cinematografico di Gears of War.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale ma intanto l'indiscrezione arriva dalle pagine di The Hollywood Reporter, considerata una fonte decisamente attendibile per quanto riguarda informazioni e notizie dal mondo della produzione cinematografica e televisiva.

Emerge un interessante aggiornamento per quanto riguarda la situazione del film di Gears of War da parte di Netflix , il quale potrebbe aver trovato un regista , cosa che rappresenta un passo fondamentale verso l'avvio della produzione vera e propria.

In attesa di conoscere il cast

La questione non è ancora stabilita del tutto, con le parti che starebbero ancora negoziando l'accordo, ma la scelta sembra essere condivisa dalle varie parti e dunque con molta probabilità la questione potrebbe proseguire su questa strada, dando il via alla produzione piena.

Leitch ha diretto in precedenza anche The Fall Guy, Deadpool 2, Bullet Train e altre pellicole, oltre ad essere un attore di lungo corso. Si occuperebbe dunque di dirigere l'adattamento di Gears of War che dovrebbe essere scritto da Jon Spaihts, sceneggiatore già coinvolto con varie produzioni Marvel in precedenza.

Per il resto, non c'è alcuna informazione sul film di Gears of War, in particolare per quanto riguarda il cast, sebbene la star del wrestling Dave Bautista continui da anni a chiedere di poter interpretare il ruolo di Marcus Fenix, cosa che potrebbe essere una scelta azzeccata data l'effettiva somiglianza.

Nel frattempo restiamo in attesa di informazioni su Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della serie di videogiochi da Microsoft e The Coalition, mentre Gears of War: Reloaded è stato annunciato di recente ed è in arrivo ad agosto.