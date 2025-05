Quanti GB pesa Elden Ring Nightreign? Vediamo i dati e quando potrete pre-scaricare il videogioco

Per fortuna questo giro pare che non serviranno molti GB per poter avere il titolo i FromSoftware sulla propria piattaforma da gioco.

Quanti GB pesa Elden Ring Nightreign

Le informazioni arrivano dal noto profilo PlayStation Game Size, che si pone il compito di scandagliare i server del PlayStation Store per scoprire in anticipo il peso dei videogiochi.

Secondo quanto indicato, Elden Ring Nightreign pesa 21,176 GB in versione PlayStation 4 che si riducono a 21,156 GB per la versione PS5. Si tratta di una differenza veramente minima. Se però avete anche l'artbook e la colonna sonora digitali, allora avrete bisogno di altri 738 MB.

Va precisato che questi dettagli sono corretti per la versione 1.01 (PS4) e 1.001.000 (PS5) di Elden Ring Nightreign. Quando arriveranno degli aggiornamenti, il peso del videogioco cambierà, anche solo di poco. Infine, PlayStation Game Size ricorda che il pre-load sarà attivo dal 28 maggio, mentre la data di uscita è prevista per il 30 maggio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Aggiungiamo che questi sono i dati per la versione PlayStation di Elden Ring Nightreign. Non abbiamo al momento informazioni sul peso per PC e per Xbox, ma non dovrebbe essere troppo diverso. Può esserci una differenza di un GB, magari, ma è difficile che il peso differisca in modo significativo.

Segnaliamo infine che FromSoftware spiega perché Elden Ring Nightreign non supporta squadre da due giocatori.