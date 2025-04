Shadow Labyrinth uscirà anche su Nintendo Switch 2, l'aggiornamento sarà gratuito

Se infatti deciderete di acquistare Shadow Labyrinth per l'attuale Nintendo Switch, il prossimo 18 luglio, potrete successivamente aggiornare il gioco per Nintendo Switch 2 qualora doveste passare al nuovo modello della console, il tutto appunto senza costi aggiuntivi.

"Per effettuare l'aggiornamento, scaricate l'upgrade pack che trovate disponibile tramite eShop sul vostro Nintendo Switch 2", conclude la nota di Bandai Namco, che fornisce dunque gli utenti Nintendo diverse possibilità per accedere a questa esperienza.

A ben vedere, lo ha scritto lo stesso publisher in fondo all'immagine che trovate qui sotto: "Questo prodotto può essere aggiornato alla versione Nintendo Switch 2 dopo l'acquisto, senza costi aggiuntivi ."

Alcuni giorni fa Bandai Namco ha annunciato che Shadow Labyrinth uscirà anche su Nintendo Switch 2 , ma solo nelle scorse ore è emerso che l'aggiornamento sarà gratuito per i possessori della versione Nintendo Switch.

Bandai Namco does what Nintendon't

Sebbene Nintendo Switch 2 supporterà alcuni giochi Switch 1 con aggiornamenti gratuiti, in molti casi l'upgrade sarà invece a pagamento, sebbene non siano ancora stati annunciati i prezzi ufficiali per effettuare questa operazione.

Inutile dire che l'approccio di Bandai Namco è stato molto apprezzato dagli utenti, che sui social stanno sottolineando come il publisher giapponese abbia offerto fin da subito e in maniera chiara una funzionalità che molti speravano potesse arrivare anche da Nintendo.