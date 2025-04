Sembra proprio che Nintendo Switch 2 non potrà usare la seconda porta USB-C come qualcuno sperava, e cioè alla stregua di un'uscita video per il collegamento di un eventuale secondo schermo.

Nel corso di un evento riservato alla stampa, il producer Kouichi Kawamoto ha spiegato che questa funzionalità non è supportata dalla console, e che l'unica uscita video disponibile è quella garantita dalla porta USB-C inferiore, che viene collegata al dock.

Il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 mostrava la porta in questione utilizzata per l'impiego della nuova USB-C Camera oppure per effettuare la ricarica della batteria in modalità da tavolo.

Chiaramente la presenza di una seconda porta USB-C mette sul tavolo una serie di possibilità che sia Nintendo che i produttori di accessori di terze parti vorranno sfruttare, a un certo punto: vedremo cosa tireranno fuori.