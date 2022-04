The House of the Dead: Remake maluccio su Famitsu, ecco i voti dell'ultimo numero

The House of the Dead: Remake è uno dei giochi recensiti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, ma non ha portato a casa grandissimi voti, specie considerando la tipica generosità dei redattori. Ecco tutte le valutazioni del numero 1743:

The House of the Dead: Remake (PS4, Xbox One, Switch) - 7/7/8/7 [29/40]

RESEARCH and DESTROY (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Samurai Bringer (PS4, Switch) - 9/8/8/9 [34/40]

Star Wars: The Force Unleashed (Switch) - 7/7/8/7 [29/40]

Nella nostra recensione di The House of the Dead: Remake abbiamo sottolineato il fatto che questo rifacimento non brilli per qualità, viziato da controlli tutt'altro che perfetti e da lunghi e frequenti caricamenti che spezzano il ritmo dell'azione.

Decisamente meglio hanno fatto Star Wars: The Force Unleashed, anche questo per Nintendo Switch, che ha portato a casa un 29/40, ma soprattutto il non conosciutissimo Samurai Bringer con un bel 34/4o.

Sempre a proposito di Famitsu, Final Fantasy 16 è ancora il gioco più atteso dai lettori della rivista nipponica, e difficilmente verrà scavalcato da qualche altro titolo.