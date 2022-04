Star Wars The Old Republic aggiunge una funzione richiesta dai fan, ci sono voluti solo 10 anni

Star Wars The Old Republic, tramite un nuovo aggiornamento (il 7.0.2), ha introdotto una funzione richiesta dai fan sin dall'uscita: la possibilità di cambiare l'aspetto delle armi.

Ricordiamo che nel 2015, con l'arrivo dell'aggiornamento Rise of the Emperor, era stata introdotta in Star Wars The Old Republic la possibilità di modificare l'aspetto delle vesti dei personaggi, ma le armi erano state escluse. Sin da allora, l'unico modo per decidere l'aspetto delle armi era usare delle mod. Ora, invece, la funzione è disponibile in modo nativo e ufficiale.

Star Wars The Old Republic

L'update di Star Wars The Old Republic permette di scegliere un'arma dall'inventario e posizionarla in uno slot dedicato, così che l'aspetto, il suono e gli effetti visivi di tale arma si sostituiscano a quella equipaggiata. In questo modo, è possibile utilizzare sempre l'arma più forte a disposizione, ma si può al tempo stesso mantenere l'aspetto di un'arma più debole ma più bella esteticamente.

Il processo richiede dei crediti in-game, ma siamo certi che molti giocatori storici di Star Wars The Old Republic non abbiamo problemi in tal senso. L'aggiornamento include poi una serie di correzioni e risoluzioni di bug. Infine, vi ricordiamo che l'evento dei Doppi XP è in arrivo: sarà attivo dal 3 al 10 maggio.

Vi segnaliamo anche che Star Wars Knights of the Old Republic Remake avrà gameplay come God of War e non a turni, per un rumor.