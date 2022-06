Diablo Immortal: $24 milioni di ricavi su iOS e Android a due settimane dal lancio

Nelle prime due settimane dal lancio di Diablo Immortal, avvenuto il 2 giugno, il dungeon crawler free-to-play di Blizzard realizzato in collaborazione con NetEase ha incassato 24 milioni di dollari tramite le versioni iOS e Android.

Come riporta PocketGamer, i ricavi di Diablo Immortal sono stati simili sia su App Store che su Google Store. Nello specifico parliamo di 13 milioni di dollari per la versione iOS e a 11,3 milioni di dollari per quella Android. Per quanto riguarda i ricavi suddivisi per paese gli Stati Uniti rappresentano il 43% del totale, mentre la Corea del Sud è seconda con il 23%.

Diablo Immortal

In tutto ciò non sono noti i dati relativi agli incassi della versione PC, che potrebbero far salire e non di poco quelli complessivi. Stando alle informazioni ufficiali condivise da Blizzard, Diablo Immortal è stato scaricato e installato da 10 milioni di giocatori nella prima settimana, rappresentando il lancio più grande nella storia del franchise.

Nel frattempo proseguono i lavori su Diablo 4, che sarà disponibile su PC e console nel 2023, di cui recentemente è stato mostrato un nuovo video di gameplay con dungeon e boss fight.