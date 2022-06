Diablo 4, un nuovo video di gameplay con dungeon e boss fight

Diablo 4 è stato mostrato con un nuovo video di gameplay da Game Informer: un filmato della durata di circa 11 minuti, che include alcuni dungeon e uno spettacolare boss fight.

Presentato all'Xbox & Bethesda Games Showcase con un video, Diablo 4 si conferma anche in queste sequenze particolarmente solido e interessante, tanto per i fan della serie Blizzard quanto per chi vorrebbe approcciarla per la prima volta.

I meccanismi action RPG del franchise appaiono infatti oltremodo collaudati e rifiniti per l'occasione, con un set di classi piuttosto completo e un bestiario che anche qui vediamo piuttosto ricco e variegato.

In particolare il world boss che chiude il gameplay fa impressione: una creatura enorme, che si muove in maniera molto convincente e richiede ovviamente il contributo di diversi giocatori perché la si possa abbattere.

Diablo 4 sarà disponibile nel corso del 2023 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, sebbene ci sia qualche dubbio sulle piattaforme di precedente generazione.