Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 12 giugno 2022

Netflix ha aggiornato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia, in questo caso nel periodo dal 30 maggio al 5 giugno 2022. Inutile dire che la quarta stagione di Stranger Things è ancora saldamente in testa.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 6 al 12 giugno 2022

Stranger Things - stagione 4 Peaky Blinders - stagione 6 Stranger Things - stagione 2 Stranger Things - stagione 1 Stranger Things - stagione 3 Blindspot - stagione 1 Blindspot - stagione 2 Diari - stagione 1 Avvocato di Difesa - stagione 1 The Vampire Diaries - stagione 4

Stranger Things 4, la serie con il debutto migliore di sempre su Netflix rimane dunque al comando della classifica, riportando in auge le stagioni precedenti, ma in seconda posizione arriva la sesta stagione di Peaky Blinders.

Netflix, i film più visti in Italia dal 6 al 12 giugno 2022



Hustle Interceptor Odio l'Estate Point Break Il President: Una Storia d'Amore Se Solo fosse Vero L'Abbinamento Perfetto Nonno Scatenato Burlesque Redemption

Anche stavolta cambiano diverse cose nella top 10 dedicata ai film, con Hustle a comandare: si tratta della nuova pellicola drammatica con Adam Sandler, che qui veste i panni di un talent scout che lavora nel mondo del basket.