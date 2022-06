FIFA 22 in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play: ecco la data d'uscita

FIFA 22 è finalmente in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, accessibile direttamente e gratuitamente dagli abbonati ai servizi in questione: la data d'uscita è fissata per il 23 giugno 2022, ovvero la prossima settimana.

Nonostante sia stato annunciato già da tempo e sembra fosse anche stato rilasciato nel catalogo giorni fa, il gioco si è fatto attendere più del previsto: finalmente, sarà liberamente accessibile gratis dagli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 23 giugno 2022, ovvero giovedì prossimo.

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: perennemente in cima alle classifiche di vendita in Italia, FIFA 22 è il nuovo capitolo della celebre simulazione di calcio da parte di EA Sports, aggiornata con tutte le licenze ufficiali dei maggiori campionati recentemente conclusi.

Il mese scorso EA ha avviato i test sul multiplayer cross-play per FIFA 22, cosa che significa che questa opzione dovrebbe essere messa a disposizione nel prossimo futuro, anche se per il momento si parla solo del gioco incrociato tra PS5, Xbox Series X|S e Stadia, ma è probabile che la caratteristica venga espansa anche alle altre console.

Nel frattempo, FIFA 22 è stato offerto gratis anche all'interno dei giochi PS Plus di maggio 2022, ricevendo probabilmente anche in questo caso un'ulteriore allargamento notevole del proprio bacino di utenza, il tutto ovviamente in attesa del prossimo FIFA 23 che verrà probabilmente presentato nei prossimi mesi.