Star Wars: Obi-Wan Kenobi 1x05, la recensione del penultimo episodio su Disney+

L'alternanza di pro e contro in ogni episodio, come abbiamo detto la scorsa settimana , è... frustrante. Questo penultimo appuntamento sulla carta sarebbe stato ottimo a tutto tondo, non fosse stato per alcuni aspetti controversi che finiscono per indebolire lo spettacolo in generale. Vediamoli insieme nella nostra recensione di Obi-Wan Kenobi 1x05 e, come al solito, state attenti perché alla nostra analisi servirà per forza qualche spoiler.

A questo punto è abbastanza chiaro che ci siano stati dei problemi nella realizzazione di Obi-Wan Kenobi. Intoppi forse causati dalla pandemia, tra le altre cose, che nelle settimane si sono fatti sempre più evidenti soprattutto perché è diventato quasi un gioco scovare i difetti della nuova serie TV su Disney+ abbandonando ogni pretesa di intrattenimento. La settimana prossima cercheremo di ragionare sulla stagione nella sua interezza, mentre parleremo dell'ultimo episodio, ma per adesso dobbiamo ammettere che c'è stata sicuramente molta più noncuranza rispetto a una produzione come The Mandalorian, e la cosa che stupisce di più è il fatto che Obi-Wan Kenobi sia incentrata su un personaggio iconico, amatissimo e peraltro interpretato da un attore straordinario in veste pure di producer.

Maestri e Padawan

Obi-Wan Kenobi, un flashback all'epoca di Episodio II

I fan di Star Wars sicuramente apprezzeranno i flashback che costellano l'episodio e che riportano in scena Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker ai tempi di Episodio II, nelle scene in cui Vader ricorda una sessione di addestramento, e di Episodio III, con una reinterpretazione della strage nel Tempio dei Jedi. Per quel poco che si vede, Christensen è riuscito a trasmettere i toni e la spavalderia di Anakin a vent'anni di distanza, ma non possiamo biasimare chi ha notato le rughe nella scena dell'addestramento - negli altri flashback, Anakin tiene il cappuccio alzato e il viso in penombra - dato che Lucasfilm avrebbe potuto ricorrere alla computer grafica come fatto in The Mandalorian con il Luke Skywalker di Mark Hamill. Bisogna ammettere che Christensen si porta bene i suoi anni, ma quell'Anakin è decisamente più vecchio rispetto allo stesso personaggio che abbiamo conosciuto ne L'attacco dei cloni.

Detto ciò, vedere Maestro e Padawan affrontarsi in duello, anche se soltanto per addestramento, è stato molto divertente, anche perché è servito a ricordare agli spettatori più smemorati che tipo era Anakin. Non bisogna dimenticare, infatti, che al di là dei film prequel, ci sono state varie stagioni di Star Wars: The Clone Wars che hanno lavorato sul personaggio e, a questo punto, ci sembra opportuno sottolineare quanto le serie TV di Star Wars attingano a quell'immaginario.

Il rapporto tra Maestro e Padawan è un tema centrale in questo episodio, nonché risolutivo sotto diversi aspetti, anche se bisognerebbe spiegarlo meglio al direttore del doppiaggio italiano, che è stato capace di autorizzare uno svarione monumentale quando Reva, rivolgendosi a Obi-Wan e, riferendosi ad Anakin, esclama: "Eri il suo Padawan!". Naturalmente la battuta originale è "He was your Padawan" e i sottotitoli italiani sono corretti, quindi è proprio un errore di doppiaggio.

Ma parliamone di questa Reva, tanto vituperata in rete e nella vita reale. Su queste stesse pagine abbiamo lamentato più volte la sua piattezza come antagonista, a discapito della prova attoriale di Moses Ingram, ma certo non condividiamo gli improperi razzisti che l'hanno travolta. L'episodio 5 in un certo qual modo ripara alla caratterizzazione lacunosa della Terza Sorella spiegandone, finalmente, le motivazioni. Che erano anche abbastanza scontate - diciamo che l'avevamo capito tutti fin dal primo episodio? - e non proprio convincenti, ma nel contesto funzionano e quantomeno giustificano la sua rabbia e i suoi metodi. Ora bisognerà capire che direzione prenderà il personaggio, soprattutto se è vero che Disney+ sta valutando una miniserie incentrata su di lei.

Obi-Wan Kenobi, guarda chi è tornato!

Il problema è che la sua sottotrama è stata confusa fin dall'inizio, con una serie di trovate discutibili che, alla fine, ci sono apparse anche inconcludenti, a cominciare dalla morte del Grande Inquisitore, su cui ci siamo scervellati per settimane - il Pau'an sarà ancora vivo e vegeto, anni dopo, in Star Wars: Rebels - e che si è risolta nel modo più banale di tutti, dato che Reva è stata Grande Inquisitrice per meno di 30 minuti.