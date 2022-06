Kingdom Hearts 4: potrebbe includere più personaggi dai Final Fantasy, afferma Nomura

In Kingdom Hearts 4 potremmo vedere in azione un numero maggiore di personaggi dei giochi della serie Final Fantasy. In un'intervista con IGN, Tetsuya Nomura, il director della saga, pur non facendo promesse scritte con l'inchiostro, ha spiegato che il team di sviluppo sta cercando di trovare il giusto equilibrio in tal senso.

"So che non c'erano molti personaggi di Final Fantasy in Kingdom Hearts 3. Una cosa che voglio chiarire è che molti fan dicono che Kingdom Hearts è una collaborazione tra i personaggi Disney e i personaggi di Final Fantasy. Ma per che questo non è il concetto di base di Kingdom Hearts; non è esattamente ciò che è Kingdom Hearts", ha affermato Nomura.

"Quando abbiamo rilasciato il primo titolo, avevamo solo pochi personaggi originali di Kingdom Hearts. Quando interagivano con personaggi Disney molto famosi e amati, sentivo che nessuno conosceva davvero questi nuovi protagonisti, quindi era ancora più difficile per loro risaltare. E quindi, abbiamo coinvolto molti personaggi di Final Fantasy per dare una mano a tutti per conoscere meglio questi personaggi (nel primo Kingdom Hearts)."

"Ora, ci sono così tanti personaggi originali di Kingdom Hearts molto amati e le persone vogliono vederli più spesso. Con Kingdom Hearts 3, dal momento che avevamo così tanti personaggi originali, era difficile trovare spazio per includere altri personaggi di Final Fantasy. Stiamo cercando di trovare un buon equilibrio per questo. So che alcuni fan erano preoccupati per questo, non erano felici e volevano vedere più personaggi di Final Fantasy. È qualcosa a cui stiamo sicuramente pensando. Ma solo con l'enorme numero di personaggi originali che abbiamo ora, è difficile dire quale sarà l'esatto equilibrio e come andrà a finire in Kingdom Hearts 4. Non possiamo ancora darvi una risposta certa su questo argomento."

Dalle parole di Nomura capiamo dunque che si tratta di un gioco di equilibri, dove un maggior numero di personaggi da Final Fantasy potrebbe rubare spazio a quelli di Kingdom Hearts e viceversa.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se Kingdom Hearts 4 desse maggiore risalto ai protagonisti di Final Fantasy? Fatecelo sapere nei commenti.