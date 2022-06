Crash Bandicoot 4, Evil Dead: The Game e Saints Row sono stati avvistati su SteamDB

Come segnalato su ResetEra tra le pagine di SteamDB sono state avvistate le versioni PC di Crash Bandicoot 4: It's About Time, Evil Dead: The Game e Saints Row, segno che in futuro potrebbero arrivare su Steam.

Nel caso di Crash Bandicoot 4: It's About Time, la versione PC è già disponibile su Battle.net, ma Activision Blizzard potrebbe aver deciso di farlo approdare anche nello store di Valve sulla scia di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Evil Dead: The Game invece è un'esclusiva Epic Games Store, tuttavia l'avvistamento su SteamDB potrebbe indicare che il periodo di esclusività non sarà particolarmente lungo.

Discorso differente per Saints Row: anche lui è un'esclusiva Epic Game Store ma sarà disponibile solo a partire dal 23 agosto, dunque anche nel caso sia in programma il debutto su Steam di certo non avverrà nel breve periodo.

Rimanendo in tema di giochi in procinto di arrivare su Steam, Atlus ha confermato che Persona 5 Royal e Persona 3 Portable arriveranno anche sullo store Valve, oltre che su Windows Store.