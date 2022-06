Sonic Origins: trailer presenta le modalità di gioco, incluse Anniversario e Classica

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Origins, la raccolta in arrivo la prossima settimana che include Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles. Il filmato mostra le varie modalità presenti, tra cui quella Anniversario con regole e visuale aggiornate e quella Classica che si avvicina quanto più possibile all'esperienza originale.

Come apprendiamo nel filmato, arrivati al menu principale i giocatori potranno accedere a varie modalità. Anniversario presenta vite infinite e visuale a schermo intero, mentre Classica ha le regole originali e il classico formato 4:3.

Volendo poi c'è lo Story Mode, che permette di affrontare tutti e quattro i giochi della raccolta in ordine cronologico come se fossero un unico gioco, senza soluzione di continuità. A queste si aggiungono la Boss Rush, in cui affrontare tutti i boss di fila, la Mission Mode, con missioni a tempo, e infine la Mirror mode, che fondamentalmente capovolge in orizzontale la visuale.

Vi ricordiamo che Sonic Origins sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire da giovedì 23 giugno.