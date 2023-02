Akka Arrh: data d'uscita ufficiale annunciata, è il nuovo gioco di Jeff Minter

La versione di Jeff Minter dell'arcade perduto Akka Arrh ha una data d'uscita ufficiale: il 21 febbraio 2023. Sarà lanciato su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series S/X, Switch e VCS (l'ultima console di Atari).

Akka Arrh è un coin-op diventato una specie di mito dell'industria. Creato da Mike Hally e Dave Ralston nel 1982, ne esistono solo tre cabinati prototipi, perché non è mai entrato in produzione. Recentemente il gioco originale è stato aggiunto alla Atari 50: The Anniversary Celebration. La compagnia che ha affidato il rifacimento del gioco a Jeff Minter.

L'autore di Attack of the Mutant Camels e Ancipital ha preso gli elementi core dell'Akka Arrh originale e li ha infilati in una "cascata di parole, colori, forme e suoni che fluttuano intorno alla torretta del giocatore mentre combatte sciami di nemici." Aspettiamoci quindi un'esperienza decisamente psichedelica, in puro stile Minter.

Il gioco avrà come obiettivi quelli di realizzare combo sempre più grosse, fare tanti punti e sopravvivere. Insomma, sarà un arcade classico in puro stile Minter, come del resto era stato pensato l'originale.