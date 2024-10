Koei Tecmo ha lanciato i suoi saldi su Steam, con tante offerte interessanti

L'editore giapponese Koei Tecmo ha lanciato i suoi saldi su Steam , con offerte su tutti i giochi del suo catalogo, per sconti che possono raggiungere anche il 90% . Naturalmente i saldi sono anche un ottimo modo per ricordare i nuovi giochi in arrivo, come Fairy Tail 2, Dynasty Warriors Origins, Atelier Yumia: l'Alchimista della memoria e la Terra immaginaria e Romance Of The Three Kingdoms 8 Remake. Volendo li potete aggiungere alla vostra lista dei desideri, mentre scorrete le altre offerte.

Le offerte

I giochi in sconto sono davvero tanti, con alcuni che fanno davvero gola. Ad esempio potete portare a casa il primo Fairy Tail per 34,99 euro invece di 69,99 euro (-50%), Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition per 16,99 euro invece di 49,99 euro (-66%)e Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key per 35,99 euro invece di 59,99 euro (-40%).

Un'immagine di Fairy Tail

Ci sono offerte anche su titoli più recenti come Wo Long: Fallen Dynasty, che costa 32,49 euro invece di 49,99 euro (-35%) e Fatal Frame / Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, che costa 34,99 euro invece di 49,99 euro (-30%).

In offerta ci sono anche i Nioh: il primo costa solo 11,49 euro invece di 49,99 euro (-77%), mentre il secondo costa 32,99 euro invece di 49,99 euro (-45%). Se siete alla ricerca di nuovi soulslike da spolpare, sapete dove cercare (sempre che non li abbiate già giocati).

Se vi interessa scoprire quali sono i giochi scontati, visitate la pagina dei saldi di Koei Tecmo su Steam.