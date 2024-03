The Last of Us, Stagione 2: svelati gli attori di Manny, Mel, Nora e Owen

Tramite le pagine di Variety sono stati svelati altri quattro attori che interpreteranno altrettanti personaggi nella Stagione 2 della serie HBO di The Last of Us, nello specifico Manny, Mel, Nora e Owen.

Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier) interpreterà Manny, un "soldato leale il cui atteggiamento solare nasconde il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando ne hanno più bisogno"; Ariela Barer (Come far saltare un oleodotto, Runaways) sarà Mel, descritta come "un giovane medico il cui impegno a salvare vite umane è messo a dura prova dalla realtà della guerra e del tribalismo"; Tati Gabrielle (You, Le terrificanti avventure di Sabrina) interpreterà Nora, "un medico militare che lotta per venire a patti con i peccati del passato"M; infine, Spencer Lord (Riverdale, Family Law) sarà Owen, "un'anima gentile intrappolata in un corpo da guerriero, condannata a combattere un nemico che si rifiuta di odiare".