Grok-3, il modello AI di xAI sviluppato da Elon Musk, è finito al centro delle polemiche dopo che un esperto di intelligenza artificiale ha scoperto che il chatbot era in grado di fornire istruzioni dettagliate per la produzione di armi chimiche di distruzione di massa. A sollevare la questione è stato Linus Ekenstam, AI evangelist e cofondatore della startup Flocurve, che ha documentato il problema in un post su X (ex Twitter), mostrando come fosse riuscito a ottenere centinaia di pagine di informazioni dettagliate sulle armi chimiche, incluse liste di fornitori per acquistare gli ingredienti necessari.

L'esperto ha sottolineato come non fosse richiesta alcuna particolare abilità nella formulazione dei prompt per ottenere queste informazioni, rendendo il problema ancora più grave. Secondo Ekenstam, chiunque avrebbe potuto accedere a questi dati pericolosi semplicemente interagendo con il chatbot, senza dover effettuare ricerche approfondite o accedere a documenti riservati. Questo ha suscitato enormi preoccupazioni, considerando che l'obiettivo di Grok-3 è rendere l'AI accessibile a tutti.