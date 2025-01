Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor versione GOTY è praticamente regalato su Instant Gaming

Gli sconti di Instant Gaming ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - Edizione Game of the Year . Il prezzo attuale è più basso del 85% rispetto al prezzo consigliato indicato da Instant Gaming. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo qui sopra calcola già l'IVA . Il gioco è per PC Steam e riceverete un codice da usare sulla piattaforma di Valve.

I dettagli su Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - Edizione Game of the Year

Questa versione del videogioco include l'opera principale e anche l'upgrade alla versione GOTY. Questa ultima propone il Season Pass, che include le missioni storia Signore della Caccia e Il Lucente Signore, oltre a del contenuto aggiuntivo come missioni banda, rune e costumi.

Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor è un gioco d'azione in terza persona a mappa aperta. Nei panni di un guerriero dobbiamo sconfiggere gruppi di orchi. La caratteristica unica del videogioco (e del suo seguito) è il sistema Nemesys, che è in grado di tracciare alcuni nemici e renderli nostri nemici giurati, in base alle nostre azioni. Ad esempio se ci lasciamo sfuggire un orco semplice, dopo alcune ore potrebbe rispuntare come generale. Se ne uccidiamo uno, potrebbe rispuntare più avanti deturpato ma vivo e desideroso di vendicarsi. Questi nemici Nemesys avranno anche caratteristiche uniche (come punti di forza o debolezze) in base a ciò che gli è successo.