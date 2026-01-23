Il Nintendo Direct di Super Mario Galaxy - Il Film ha data e orario: è vicinissimo

La diretta avrà luogo il 25 gennaio 2026 e sarà visibile sulle principali piattaforme di video streaming, come YouTube. L'orario sarà le 15:00 (ora italiana) , secondo quanto indicato dall'applicazione di Nintendo.

Come sempre più spesso accade, Nintendo Today!, l'app mobile della compagnia di Kyoto, è diventato lo spazio preferito dell'azienda giapponese per annunciare le ultime novità. La più recente è un nuovo Direct , dedicato a Super Mario Galaxy - Il Film .

L'annuncio del Direct di Super Mario Galaxy - Il Film

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Nintendo ha confermato il Super Mario Galaxy - Il Film Direct tramite una semplice immagine e un breve messaggio. L'orario appare se si usa la funzione di aggiunta al calendario dell'applicazione.

Super Mario Galaxy - Il Film

Supponiamo che potremo vedere un nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, così come un intervento degli autori del film che lavorano presso Illumination e dei dirigenti di Nintendo. Inoltre, è possibile che questo Direct sia il momento scelto dalla compagnia nipponica per presentare al mondo alcuni dei personaggi non ancora confermati che si uniranno alle avventure di Mario e Luigi. Dopotutto, Chris Pratt (voce inglese di Mario) ha anticipato da poco che ci sono ancora due personaggi importanti da scoprire.

Suggeriamo di non aspettarsi altre novità da questa diretta: non crediamo sia probabile che Nintendo annunci videogiochi o altri contenuti a tema Mario, considerando che è esplicitamente una diretta dedicata alla pellicola animata.