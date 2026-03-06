Gli USA vogliono trasformare i chip IA di NVIDIA e AMD in uno strumento di politica estera con nuove restrizioni globali alle esportazioni

Gli Stati Uniti stanno valutando nuove e più severe restrizioni sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale prodotti da aziende come NVIDIA e AMD. Secondo alcune indiscrezioni, l'amministrazione guidata da Donald Trump starebbe studiando una strategia che potrebbe trasformare queste tecnologie in un vero e proprio strumento di politica estera.

Il tema delle esportazioni di chip AI non è nuovo negli Stati Uniti. Anche durante la precedente amministrazione erano state introdotte normative per controllare la diffusione di hardware avanzato legato all'intelligenza artificiale. In particolare, il governo aveva promosso la normativa nota come AI Diffusion Act, che prevedeva la classificazione dei paesi in diverse categorie, ognuna con regole differenti per l'accesso ai chip più potenti.