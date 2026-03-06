Si moltiplicano le guide scritte dall'intelligenza artificiale di videogiochi ancora non usciti

Ad esempio, su Amazon è possibile acquistare una moltitudine di guide complete di Pragmata . Con il titolo di Capcom in uscita il 17 aprile viene da chiedersi come sia possibile, visto anche che le introduzioni delle guide, consultabili nelle anteprime, affermano che l'editore giapponese non è coinvolto in alcun modo nelle stesse. Se vogliamo lo si capisce già dalle copertine, realizzate anch'esse con l'IA e decisamente distanti dalle atmosfere del gioco.

Su Amazon e altri siti che vendono libri digitali, va moltiplicandosi un mercato opaco collegato a quello dei videogiochi: quello delle guide scritte usando l'intelligenza artificiale , attribuite ad autori di cui è impossibile verificare l'esistenza.

Gli autori?

Anche gli autori sono molto dubbi. Di praticamente nessuno si riescono a trovare informazioni online, anche se i loro nomi sembrano tutti essere stati presi da personaggi famosi, leggermente modificati. Da notare che hanno tutti il doppio nome. Evidentemente deve essere un tratto distintivo dei fan di Pragmata.

Alcune guide di Pragmata fatte con l'IA

Quindi abbiamo la The Ultimate Pragmata Game Guide di tal JAY C. ROMO, la Pragmata Game Guide di Joe E. Thole, la Pragmata Game Guide di Mary R. Brown, la Pragmata Game Guide di Charles J. Miller e la Pragmata Game Guide di Robert D. Perez, per fare qualche esempio. Ce ne sono anche altre, e le stesse che sono state tradotte in lingue differenti, ma gli esempi dovrebbero essere sufficienti. Per chi se lo stesse chiedendo, non costano nemmeno poco, visto che si parla di circa 15 euro ciascuna.

Facendo una veloce ricerca su Amazon è facile scoprire che JAY C. ROMO, evidentemente un fulmine nella stesura di testi di centinaia di pagine, ha scritto anche guide per Crimson Desert (in uscita lunedì 9 marzo), Kena: Scars of Kosmora (già disponibile) e Forza Horizon 6 (lunedì 9 marzo). Interessante il fatto che Forza Horizon 6 uscirà tra diversi mesi e che di Kena: Scars of Kosmora non si conosce ancora nemmeno l'anno di uscita.

Crediamo che possiate immaginare da soli che anche gli altri "autori" hanno guide multiple in uscita sui giochi del momento, che seguono tutte lo stesso pattern.

Ora, non ci sono garanzie che le guide siano accurate. Anzi, alcuni che le hanno lette affermano che contengono informazioni completamente inutili e spesso inventate.

Chiaramente non ci sono editori e le guide risultano pubblicate dagli stessi autori di cui, come già detto, non è possibile rintracciare informazioni online.

Pensate che ce ne sono già diverse guide anche per Grand Theft Auto VI, che uscirà tra circa un anno.