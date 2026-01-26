Oppo Find X9s: emergono dei leak sul futuro flagship compatto cinese con doppia fotocamera da 200 MP

Oppo sembra pronta ad ampliare la sua gamma di smartphone di fascia alta con un nuovo modello compatto della serie Find X9, che potrebbe chiamarsi Oppo Find X9s. Secondo una recente indiscrezione diffusa dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, il dispositivo porterà con sé caratteristiche tecniche di assoluto rilievo, in particolare nel comparto fotografico, pur mantenendo dimensioni contenute.
Il Find X9s dovrebbe posizionarsi come successore diretto del Find X8s, proponendosi come un vero flagship compatto. Il display, secondo le informazioni trapelate, sarà un pannello da 6,3 pollici con cornici molto sottili, ideale per chi cerca prestazioni di alto livello senza rinunciare alla maneggevolezza.
Sotto la scocca (e non solo) dell'Oppo Find X9s
A muovere il dispositivo dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 9500, lo stesso chipset che alimenta il Find X9 Pro, garantendo prestazioni elevate e un'efficienza energetica di primo piano. Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria: nonostante le dimensioni ridotte, il Find X9s sarebbe dotato di una batteria da 7.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless.
Un valore decisamente sopra la media per uno smartphone compatto, che potrebbe tradursi in un'autonomia eccellente. Il vero punto di forza del Find X9s, però, sembra essere il comparto fotografico. Il leaker parla di una tripla fotocamera posteriore ottimizzata da Hasselblad, composta da un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 200 MP e una ultra-grandangolare da 50 MP.
Ulteriori dettagli sul comparto fotografico dell'Oppo Find X9s
Sia il sensore principale sia il teleobiettivo periscopico utilizzerebbero sensori di grandi dimensioni. In particolare, il periscopio potrebbe adottare il Samsung HP5, con supporto alle funzionalità macro, una soluzione già vista sul Find X9 Pro. Questa configurazione a doppio sensore da 200 MP rappresenterebbe una novità assoluta nel segmento dei flagship compatti, distinguendo nettamente il Find X9s dalla concorrenza.
Il design del modulo fotografico, almeno nei prototipi, sarebbe simile a quello del modello Pro, anche se il design finale potrebbe subire modifiche. Dal punto di vista del posizionamento, il Find X9s dovrebbe collocarsi al di sopra del Find X9 standard, offrendo un equilibrio tra compattezza e prestazioni.