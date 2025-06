Elden Ring Nightreign: la Collector's Edition per PS5 è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta interessante sulla Collector's Edition per PS5 di Elden Ring Nightreign che viene messa in sconto del 17% e viene venduta alla cifra finale d'acquisto di 165€ . Si tratta del suo minimo storico! Acquistala direttamente con questo link o sfruttando il box prodotto qui giù: Questa particolare versione del nuovo titolo coop di FromSoftware che riprende il brand di Elden Ring, include, oltre al gioco, una statua da 25 cm del Selvaggio , una steelbook, un artbook con copertina rigida da 40 pagine, 8 carte dei Crepuscolari e la colonna sonora digitale. Si tratta di un pezzo da collezione al cui è difficile rinunciare.

Elden Ring Nightreign Collector's Edition: tutti i dettagli

E dunque, in questo titolo sarà possibile affrontare delle avventure in compagnia dei propri amici e compagni di viaggio e di battaglie. Ogni giocatore controlla un eroe unico, un personaggio dotato di uno stile di gioco e abilità proprie: se usate in sinergia con quelle degli altri personaggi, queste abilità diventano ancora più potenti.

Elden Ring Nightreign

Il mondo di gioco è dinamico e cambia a ogni sessione, offrendo varietà e rigiocabilità. L'idea di combinare più personaggi rende l'esperienza sempre diversa e la ricerca del "party" perfetto renderà tutto più appassionante. Per scoprire qualche dettaglio in più date uno sguardo alla nostra recensione di Elden Ring Nightreign.