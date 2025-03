Il film Mortal Kombat 2 presenta il Johnny Cage di Karl Urban, vediamo le foto

"Karl offre un'interpretazione di Johnny Cage che differisce in alcuni aspetti dalla nostra versione , quella vista nei giochi di Mortal Kombat: aggiunge un tocco personale e penso donerà freschezza al personaggio. C'è sicuramente un fattore novità in tutto questo."

Entertainment Weekly ha pubblicato alcune foto del film Mortal Kombat 2 che, fra le altre cose, offrono uno sguardo al Johnny Cage di Karl Urban : come già annunciato, sarà appunto la star di The Boys a interpretare il celebre attore esperto di arti marziali.

Foto e dettagli

Avevamo già visto il nuovo Johnny Cage nel primo poster di Mortal Kombat 2, ma l'approfondimento pubblicato da Entertainment Weekly offre ulteriori dettagli sul rolo e l'interpretazione di Karl Urban, mentre i fan attendono l'uscita del film nelle sale cinematografiche, fissata al 24 ottobre.

"Volevamo un personaggio che non fosse solo una macchietta comica, da fumetto... sarebbe stato troppo facile renderlo eccessivamente leggero e banale," ha detto il regista Simon McQuoid. "La scelta di Karl Urban ci ha permesso di donare a Johnny una maggiore profondità."

Ad ogni modo, Cage non sarà l'unico volto inedito di Mortal Kombat 2: oltre ai veterani Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Sub-Zero) e Sanada (nominato agli Emmy per Shogun) nei panni di Scorpion, vedremo l'arrivo di Adeline Rudolph (Hellboy: The Crooked Man, Resident Evil) nei panni di Kitana e Martyn Ford (House of David) nel ruolo di Shao Kahn.

Non è finita: McQuoid voleva ampliare la presenza femminile nel cast, dunque oltre a Sonya e Kitana ci saranno Tati Gabrielle (The Last of Us 2, nonché la protagonista di Intergalactic: The Heretic Prophet) nel ruolo di Jade, mentre Ana Thu Nguyen (NCIS: Sydney) interpreterà la regina Sindel.