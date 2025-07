PVKK è uno strano mix tra Space Invaders e Papers Please, con un nome folle

Forse la definizione più semplice data al gioco viene dal director René Habermann, per il quale PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant è sostanzialmente "Space Invaders, ma il cannone con cui si spara è davvero complicato", che in effetti sintetizza alla perfezione quello che ci si trova davanti. Mostrato per la prima volta al Future Games Show dell'estate scorsa, il gioco di Bippinbits, pubblicato da Kepler Interactive, è diventato subito un sorvegliato speciale per molti giocatori in cerca di qualcosa di fuori dall'ordinario, e ci sono effettivamente diversi motivi per cui vale la pena seguire l'evoluzione di questo bizzarro progetto.

Da questo punto di vista c'è un evidente richiamo alle simulazioni più complesse, a livelli in cui l'azione di puntare e sparare diventa una sorta di parodia delle complicazioni anche tecniche/burocratiche di un regime totalitario come quello in cui ci troviamo. A questo si aggiungono le sfide oggettive di riuscire a colpire i bersagli, calcolando la traiettoria in maniera quanto più possibile corretta perché ogni singolo sparo richiede enormi quantità di energia e tempo, dunque anche la pressione dei tasti e l'interazione sulle leve si porta dietro un peso notevole.

I misteri del bunker

Alzandoci dalla postazione di tiro, si scopre che dietro la finestra panoramica da cui è possibile vedere uno scorcio del misterioso mondo all'esterno ci troviamo in un pratico bunker, che escludendo la minaccia costante di guerra totale potrebbe risultare anche confortevole e accogliente.

Una stanza del bunker

Per ora abbiamo visto solo brevi scorci di queste fasi staccate dal controllo del cannone, ma è facile intuire come l'esplorazione del bunker apra delle notevoli possibilità narrative, se non proprio uno scardinamento totale del mondo di gioco precostituito, con un effetto simile a quello di Inscryption. Muovendosi negli spazi abitativi possiamo effettuare azioni di routine come dedicarci alla manutenzione dei meccanismi del cannone, riposarsi nel letto o informarsi sul mondo esterno attraverso le comunicazioni di regime o sporadiche connessioni con altri esseri umani, che tuttavia rischiano di essere sempre filtrate e distorte dalle autorità.

Habermann stesso ha parlato di Papers, Please come fonte d'ispirazione, sia per la costruzione generale del mondo di gioco che per questa particolare alternanza tra momenti quasi da puzzle e fasi più narrative in cui è possibile riflettere e prendere maggiore coscienza del nostro ruolo e del contesto in cui ci troviamo.

Una delle trasmissioni di regime con cui veniamo informati degli eventi e riceviamo ordini

Ovviamente è ancora presto per svelare possibili colpi di scena ma è chiaro che PVKK lasci spazio a riflessioni di carattere morale: è il caso di continuare a seguire ciecamente gli ordini del comando generale o dovremo seguire una strada diversa? L'eliminazione dell'obiettivo designato è realmente votata al bene comune? Il director lascia intendere che non vi sia una scelta di campo palese tra "bene" e "male", perché il mondo messo in scena è più complesso e sfaccettato, ma ci sarà sicuramente spazio per indagini ulteriori e riflessioni di una certa profondità.