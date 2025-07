Cosa giocherete questo weekend? Mecha Break o siete ancora su Death Stranding 2: On the Beach?

Stiamo entrando nel vivo dell'estate e di conseguenza la scaletta dei giochi in uscita inizia ad assottigliarsi. Questo non significa che manchino delle uscite interessanti, basti pensare a Death Stranding 2: On the Beach e gli altri giochi di spessore arrivati nelle scorse settimane.

Il fine settimana è finalmente arrivato assieme a un po' di meritato riposo dagli impegni lavorativi. Con questa afa l'ideale sarebbe cercare sollievo al mare o in montagna, ma sappiamo bene che molti di voi sfrutteranno l'occasione per coltivare la propria passione videoludica. E dunque, vi facciamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Mecha Break parte bene, ma non benissimo

Questa settimana ad esempio, c'è stato il debutto di Mecha Break, uno sparatutto multiplayer in terza persona che mescola l'estetica anime dei mecha giapponesi con la frenesia degli hero shooter moderni. Il gioco propone combattimenti ad alta velocità tra mech personalizzabili, in modalità PvP e PvPvE, con ambientazioni futuristiche e un sistema di progressione stagionale. Il gioco fin da subito ha registrato numeri di affluenza elevati su Steam, ma anche tante recensioni negative, dovute a un sistema di monetizzazione ritenuto eccessivo.

Uno scorcio offerto da Death Stranding 2: On the Beach

Non ci sono state altre uscite di un certo spessore questa settimana, ma del resto il mese scorso, tra il lancio di Nintendo Switch 2 e alcuni giochi molto attesi, giugno è stato molto più abbondante del solito. Di conseguenza, supponiamo che molti di voi passeranno il weekend a sfrecciare tra un circuito e l'altro di Mario Kart World, esplorando il pianeta Arrakis in Dune: Awakening, tirando calci al pallone in Rematch o attraversando le lande australiane di Death Stranding 2: On the Beach.

E dunque, voi con quali giochi passerete il weekend? Con una delle ultime uscite oppure state sfoltendo il backlog? Fatecelo sapere nei commenti.