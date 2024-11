Virtua Fighter 5 R.E.V.O. annunciato per PC con un trailer, insieme a un update per Ultimate Showdown

Sega ha annunciato l'arrivo di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. su PC, una nuova versione del quinto capitolo della celebre serie, che arriverà questo inverno insieme a un aggiornamento generale per Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, che è la base su cui è costruita la nuova versione.

Come mostrato nel trailer, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. arriverà nei prossimi mesi su Steam e rappresenta il primo approdo in assoluto per la storica serie di picchiaduro Sega specificamente su piattaforma Windows, arrivando in una versione completamente tirata a lucido.

Si tratta di un'evoluzione di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown per PS4, il quale contestualmente riceverà anche un update gratuito in grado di introdurre diversi cambiamenti attraverso il grosso aggiornamento alla Versione 2.0.