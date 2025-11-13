AMD FSR Redstone sarà disponibile per la prima volta in Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 sarà il primo gioco a supportare AMD FSR Redstone, la nuova tecnologia di denoising basata su machine learning che potenzia i riflessi e l'illuminazione in ray tracing per migliorare la resa visiva di questi effetti.

"Grazie alla nostra stretta collaborazione di co-engineering con Activision, siamo entusiasti di annunciare che la prima funzionalità di AMD FSR Redstone, Ray Regeneration, sarà disponibile al lancio in Call of Duty: Black Ops 7 per tutte le GPU Radeon Serie RX 9000", ha annunciato Jack Huynh, senior vice-president e general manager della divisione Computing & Graphics di AMD.

"L'illuminazione e i riflessi sono elementi fondamentali per creare un'esperienza di gioco immersiva. Immagina di scorgere il riflesso del tuo avversario incresparsi in una pozzanghera ai tuoi piedi, mentre ogni raggio di luce viene renderizzato con una precisione sorprendente."

Come sappiamo, FSR Restone sfrutta una rete neurale che trasforma i dati ray traced "rumorosi" in illuminazione e riflessi precisi, arricchendo la grafica prima dell'upscaling e contribuendo a migliorare anche le prestazioni.