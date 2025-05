AMD presenta FSR Redstone, la tecnologia IA che sfida il DLSS di NVIDIA con il machine learning

Durante il Computex 2025, AMD ha presentato FSR Redstone , un'evoluzione della sua tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR appunto) che promette di ridefinire gli standard di qualità visiva e prestazioni attraverso l'integrazione massiva dell'intelligenza artificiale. Questa nuova iterazione non si configura come un semplice aggiornamento, ma come un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio all'upscaling e alla generazione di fotogrammi, ponendosi come una risposta concreta al DLSS di NVIDIA.

FSR Redstone: il machine learning per sfidare NVIDIA

FSR Redstone si differenzia dalle precedenti versioni per un'integrazione più profonda dell'intelligenza artificiale. La tecnologia si basa su tre pilastri fondamentali, ciascuno dei quali è stato potenziato dall'apprendimento automatico per offrire miglioramenti sostanziali. Il primo di questi pilastri è il Neural Radiance Caching, una tecnica avanzata per la gestione dell'illuminazione indiretta. Tradizionalmente, il calcolo dei percorsi luminosi all'interno di una scena può essere estremamente oneroso dal punto di vista computazionale, influenzando negativamente le prestazioni. Il Neural Radiance Caching, invece, utilizza algoritmi di apprendimento automatico per prevedere in modo efficiente il rimbalzo della luce, riducendo drasticamente la necessità di calcolare ogni singolo raggio luminoso. Il risultato atteso è un'illuminazione più realistica, ottenuta con un impatto notevolmente inferiore sulle risorse del sistema.

Un momento della presentazione di AMD Redstone

Un altro elemento cruciale di FSR Redstone è il Ray Regeneration, una tecnologia che si propone come una risposta alle soluzioni già presenti sul mercato per l'ottimizzazione del ray tracing. Il ray tracing, sebbene offra un realismo senza precedenti nella riproduzione di luci, ombre e riflessi, è anch'esso molto esigente in termini di potenza di calcolo. Il Ray Regeneration di AMD utilizza algoritmi di machine learning per ottimizzare le scene ray-traced, riducendo la loro complessità computazionale senza compromettere la qualità visiva finale. Questo processo viene poi completato dall'upscaling della scena tramite super resolution, che aumenta la risoluzione dell'immagine, e dalla generazione di fotogrammi intermedi, che contribuisce a incrementare la fluidità percepita del gioco.

L'ultimo, ma non meno importante, pilastro di FSR Redstone è il Frame Generation avanzato. Questa funzionalità sfrutta l'intelligenza artificiale per creare fotogrammi aggiuntivi e inserirli tra quelli renderizzati tradizionalmente dalla GPU, migliorando così la fluidità complessiva del gameplay. L'integrazione sinergica di queste tre tecnologie rappresenta un punto di svolta per AMD. Tradizionalmente, l'azienda aveva mantenuto un approccio più cauto rispetto ai concorrenti nell'adozione dell'intelligenza artificiale per il rendering grafico. Con Redstone, tuttavia, AMD sembra abbracciare appieno il potenziale del machine learning per offrire un'esperienza di gioco di alta qualità, con una particolare attenzione al realismo visivo e alla fluidità.

Voi che cosa ne pensate? Una tecnologia di questo tipo può finalmente colmare il gap con NVIDIA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto AMD lancia la sfida a NVIDIA anche con la nuova RX 9060 XT, una GPU con un prezzo molto competitivo.