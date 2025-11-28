Due giocatori sono stati premiati per essersi collegati allo stesso gioco per più di 5000 giorni consecutivi

Due giocatori di Puzzle & Dragons hanno effettuato il login ogni singolo giorno per 5.000 giorni dall'uscita del gioco. Stiamo parlando di un puzzle game mobile con elementi gacha, che ha incassato decine di miliardi di dollari da quando è stato pubblicato e che risulta essere un dei videogiochi di maggior successo di sempre. Gli sviluppatori hanno deciso di premiare la dedizione dei due , dando loro un titolo speciale in-game chiamato "5.000 Giorni".

Un successo astronomico

Sviluppato da GungHo Online Entertainment, Puzzle & Dragons è in attività dal febbraio 2012 e rimane uno dei giochi mobile più popolari sugli store giapponesi per iOS e Android (insieme a titoli come Fate/Grand Order, Monster Strike e Umamusume). Il gioco ha ufficialmente festeggiato il suo 5.000° giorno di servizio il 28 ottobre 2025.

Un livello di Puzzle & Dragons

Il 25 novembre, una portavoce di Puzzle & Dragons ha annunciato che, come parte delle celebrazioni in corso per commemorare i 5.000 giorni di servizio, i suddetti giocatori riceveranno un premio per la loro "presenza costante".

Il titolo ricevuto è un riconoscimento cosmetico unico. Normalmente i titoli servono a mostrare agli altri giocatori il raggiungimento di determinati obiettivi e questo non fa eccezione, anche se immaginiamo sia il più raro di tutti, visto che è difficilmente replicabile.

I festeggiamenti prevedono che tutti i giocatori ricevano un mostro speciale chiamato "Tamadra dei 5.000 giorni", per i 5.000 login. Lo si può ottenere anche dopo la fine dell'evento.