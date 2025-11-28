Samsung Galaxy Z TriFold avrà lo stesso prezzo di iPhone Fold?

Le specifiche previste per Samsung Galaxy Z Trifold

Il Galaxy Z TriFold adotta un formato a tre schermi con due cerniere, che permettono ai display interni di sovrapporsi proteggendo lo schermo centrale. A differenza del Mate XT di Huawei, che combina un display pieghevole verso l'interno con uno verso l'esterno, il TriFold punta a una disposizione più protettiva. Lo spessore dei pannelli varia così tra i 3,9 e i 4,2 millimetri.

La teca in cui è stato mostrato per la prima volta il Samsung Galaxy Z Trifold

All'interno, il dispositivo integra un display OLED da 10 pollici, più ampio rispetto agli 8 pollici del Galaxy Fold 7, affiancato da uno schermo esterno da 6,5 pollici. I bordi risultano relativamente spessi, mentre sul retro dovrebbe trovare posto un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e zoom 100x, un ultra-wide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Il TriFold sarà alimentato da tre batterie, probabilmente al silicio-carbonio, con capacità totale compresa tra 5.437 e 5.600 mAh, e dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tutti i componenti sono racchiusi in una scocca in titanio, che coniuga robustezza e leggerezza.