Dune: Awakening per PC è in sconto su Instant Gaming con le offerte del Black Friday

Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta tramite il box che vedete qui sopra, oppure tramite questo link . Il prezzo indicato qui sopra è quello totale con già applicata l'IVA. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.

Cos'è Dune: Awakening?

Ambientato nell'universo immaginario di Frank Huber, Dune: Awakening è un MMO survival che porta i giocatori su Arrakis, dove esplorare Sietch, insediamenti, relitti e altre aree misteriose. Per sopravvivere sarà necessario affrontare i pericoli del pianeta, raccogliere risorse, costruire una base e renderla nel tempo sempre più solida, espandendola e potenziandola fino a farla diventare autosufficiente.

I mondi condivisi permettono di fondare gilde, stringere alleanze o dichiarare guerra. Il PvP, opzionale, consente di partecipare a grandi battaglie terrestri e aeree, influenzando la politica del server con decisioni che cambiano gli equilibri globali. Sopravvivere significa anche affrontare le condizioni estreme del deserto, gestire acqua e cibo, evitare i giganteschi vermi delle sabbie e sfruttare un sistema di crafting avanzato per veicoli e strutture.