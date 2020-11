PS4 verrà supportata ancora per anni nonostante PS5, dice Sony

PS4 sembra non sia destinata ad essere soppiantata interamente da PS5, con la possibilità che il supporto per la console sia destinato a continuare ancora per qualche anno, forse fino al 2022, in base a quanto riferito da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Dalla solita intervista pubblicata nei giorni scorsi, GameRant estrapola un elemento interessante forse passato in secondo piano inizialmente: il capo di Sony PlayStation ha assicurato che, nonostante la massima attenzione sia concentrata su PS5 e sul lancio della nuova console, questo non significa che la compagnia abbia intenzione di abbandonare PS4.

In particolare, Jim Ryan fa notare come nel 2021 e nel 2022 almeno, la maggior parte dell'utenza PlayStation sarà probabilmente ancora su PS4, cosa che determina per forza di cose una certa attenzione per la piattaforma in questione, che ha ancora un peso eccezionale nelle strategie di Sony.

Una dimostrazione di questa visione sulle due console è emersa chiaramente quando sono state annunciate a sorpresa la versioni PS4 di Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e gli altri giochi cross-gen che invece si pensava fossero esclusive assolute per PS5.

Non è chiaro se ci sia stato un cambio di strategia in corsa, ma considerando che Sony aveva sempre dichiarato di credere nelle generazioni come stacchi evolutivi netti tra una macchina e la successiva, la questione ha destato una certa sorpresa. D'altra parte, gli argomenti illustrati da Ryan sono incontrovertibili: con oltre 113 milioni di console vendute, PS4 è destinata a rimanere una console di grande importanza anche nei prossimi mesi e probabilmente anche anni.