HP OMEN 27c Monitor Curvo da 27 pollici in offerta su Amazon

Il monitor HP OMEN 27c è attualmente in offerta su Amazon Italia al prezzo di 262,43€, con un risparmio del 48% rispetto al prezzo consigliato di 499,98€. Questo significa un risparmio effettivo di 237,55€. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. L'HP OMEN 27c offre un'esperienza di gioco immersiva grazie al suo pannello curvo VA da 27 pollici con risoluzione 2K QHD (2560 x 1440p) e un raggio di curvatura di 1000R. Questa curvatura è progettata per adattarsi alla forma naturale degli occhi, riducendo l'affaticamento anche durante sessioni di gioco prolungate.

Prestazioni elevate e design moderno

Con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 1 ms, questo monitor è perfetto per i giocatori competitivi che richiedono velocità e precisione. Inoltre, il DisplayHDR 400 e una luminosità di 400 nits assicurano colori vividi e immagini dettagliate. Il design con cornici sottili e regolazione in altezza e inclinazione offre massima personalizzazione per il comfort visivo.

Il monitor HP OMEN 27c in offerta

L'HP OMEN 27c include diverse opzioni di connettività con 2 USB SuperSpeed Type-A da 10 Gbps, 1 hub USB Type-C, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 e 1 jack audio da 3,5 mm. È compatibile con supporti VESA 10 x 10 cm, rendendolo facilmente installabile a muro o su bracci dedicati.