Google Pixel 9a: il teardown rivela facilità di riparazione e dettagli costruttivi

Il Pixel 9a, ultimo smartphone di fascia media targato Google, è stato recentemente smontato e analizzato dal canale YouTube PBKReviews . Il teardown arriva in anticipo rispetto alla sua commercializzazione, prevista per il 14 aprile in Italia. Questa anticipazione è dovuta a un ritardo nelle vendite causato da un potenziale problema di surriscaldamento, anche se Google non ha ancora fornito dettagli precisi sulla questione.

Una progettazione semplice ma efficace

PBKReviews ha mostrato come il Pixel 9a sia costruito in modo piuttosto semplice da smontare, un elemento positivo per la riparabilità. La cover posteriore, realizzata in plastica invece che in vetro, può essere rimossa applicando calore e utilizzando una ventosa e plettri. La scelta della plastica, meno fragile rispetto al vetro, riduce il rischio di rotture durante l'apertura del dispositivo.

Una volta aperto, lo smartphone rivela una vapor chamber per la gestione della temperatura, un elemento interessante per un dispositivo di fascia media. Inoltre, Google ha implementato fogli di rame fissati con pasta termica sui componenti principali come processore e memorie per migliorare la dissipazione del calore.