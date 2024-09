Un TV con pannello da 144 Hz che sembra un quadro e un Mini LED da 6500 nit: le novità TCL da IFA 2024

TV NXTFRAME e nuovi Mini LED da record

TCL ha presentato la serie di punta X11H QD-Mini LED TV e l'innovativo TCL NXTFRAME TV, entrambi dotati di audio Bang & Olufsen. I TV QD-Mini LED serieX11H rappresentano i modelli più avanzati di TCL, in grado di offrire un'esperienza cinematografica domestica in grandi formati senza pari, grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia QD-Mini LED: tra le specifiche si parla di una luminosità di picco fino a 6500 cd/m2, oltre 14.000 zone di local dimming e audio firmato Bang&Olufsen. Per ora TCL ha mostrato modelli da 98 e 85 pollici, ma ha dato una stima per la vendita nei negozi.

I TV della gamma NXTFRAME si distinguono invece come elemento centrale della nuova gamma TCL. Questo modello punta infatti a trasformare gli spazi abitativi in gallerie d'arte immersive. Il TV NXTFRAME non è solo un televisore: è un pezzo di design che si integra perfettamente nell'ambiente domestico. Lo schermo è opaco ma ha un'ottima resa delle immagini; inoltre può ambiere anche ad essere un TV da gaming, visto che il pannello ha una frequenza di refresh fino a 144Hz. Tra gli accessori spiccano poi uno stand con ruote che richiama il cavalletto di un pittore e cornici intercambiabili con aggancio magnetico. La serie NXFRAME arriverà in Italia già ad ottobre, a un prezzo che parte da 899€ per il modello base da 55". Non abbiamo il listino completo, ma il modello da 65" con soundbar integrata e stand in stile "cavalletto per quadro" dovrebbe costare 1500€.

La Serie QD-Mini LED C765, infine, è stata progettata per elevare l'intrattenimento domestico con una combinazione di tecnologia Mini LED di sesta generazione e pannello QLED PRO. I TV di questa serie hanno refresh rate a 144Hz, funzione Game Accelerator a 240Hz in Full HD e supporto per HDR10+ e Dolby Vision IQ, oltre a un comparto audio di qualità con la firma di Onkyo, subwoofer integrato e supporto Dolby Atmos. Inoltre integra Google TV con controlli vocali Google Assistant hands-free. La serie C765 è in uscita ad ottobre, con i seguenti prezzi di listino: