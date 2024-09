L'editore Merge Games chiude, licenziamenti in corso

Merge Games ha annunciato la chiusura dei suoi uffici di Chelford , con un numero imprecisato di dipendenti che sono stati di conseguenza licenziati . Parliamo dell'editore di titoli indie quali Bramble: The Mountain King, Alex Kidd in Miracle World DX e il più recente Smalland: Survive the Wilds, tanto per citarne alcuni.

Un altro segno della crisi

In una dichiarazione inviata a GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Maximum Entertainment, Christina Seelye, ha spiegato che la decisione rientra nel più ampio progetto di consolidamento della compagnia avviato all'inizio dell'anno. Lo stesso prevede l'incameramento dei giochi del portfolio di Merge Games in Maximum Entertainment, giochi che quindi non rischiano nulla.

"Sulla scia delle riduzioni precedentemente annunciate," ha dichiarato la Seelye, "abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di adottare ulteriori misure di riduzione dei costi, che purtroppo includono dei licenziamenti di personale."

L'obiettivo della dirigenza è quello di arrivare al 2025 con una compagnia più forte e snella, così che possa continuare a svolgere al meglio il suo lavoro.

Nel febbraio 2023, Zordix ha rilanciato la sua divisione videoludica con il nome di Maximum Entertainment, unificando sotto il marchio principale etichette come Maximum Games, Modus Games, Just For Games e Merge Games, oltre allo studio di sviluppo Modus Studios. Insomma, si tratta di un'operazione su vasta scala volta ad affrontare un mercato sempre più difficile.

I giochi di Merge Games in uscita, che a questo punto usciranno sotto etichetta Maximum Entertainment, sono il gioco di ruolo sandbox Pixelshire di Kappa Bits e l'avventura narrativa Spirit of the North 2 di Infuse Studio, seguito dell'acclamato primo capitolo del 2020. Entrambi sono previsti per il 2024.