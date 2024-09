GTA 6 è stato davvero rinviato? Ecco cosa dicono un noto leaker e un giornalista

GTA 6 è stato davvero rinviato? Come sappiamo, nei giorni scorsi è spuntato un rumor secondo cui il nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games sarebbe stato rimandato al 2026 al fine di rispettare determinati standard qualitativi.

Eravamo in attesa di sentire cosa avessero da dire al riguardo le fonti solitamente più affidabili in circolazione quando si tratta di voci di corridoio, e il momento non si è fatto attendere troppo, come era lecito immaginarsi.

A parlare sono stati il noto leaker Tom Henderson e il giornalista Jason Schreier. Quest'ultimo, chiamato in causa dal profilo Twitter di Rockstar Universe, ha riferito di non sapere nulla in merito a un eventuale rinvio di Grand Theft Auto VI.

Henderson ha invece scritto: "Non ne ho idea, ma dopo aver dato un'occhiata a quello che è successo mi sembra abbastanza chiaro che non c'è stato un rinvio, quantomeno in questo momento." Il leaker ha sottolineato: in questo momento.

"Nessuno commenterà questo rumor perché le cose potrebbero cambiare in un lampo, e di solito non si vuole finire per prendere delle uova in faccia per aver dato credito a qualcuno che potrebbe aver mentito, essere stato frainteso o aver fatto passare una supposizione per un leak."