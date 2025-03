Il Rifugio di Assassin's Creed Shadows è stato illustrato da Ubisoft

Il Rifugio di Assassin's Creed Shadows è stato presentato da Ubisoft nell'ambito di un nuovo approfondimento dedicato al gioco, che come sappiamo sarà disponibile a breve su PC, PS5 e Xbox Series X|S: l'uscita è fissata al prossimo 20 marzo.

Un vero e proprio hub operativo per i due protagonisti, Naoe e Yasuke, completamente personalizzabile e fondamentale per la loro missione, il Rifugio è situato in una valle isolata e difficilmente accessibile, ponendosi come una novità per la saga.

Questo luogo è stato infatti disegnato come un sandbox personalizzabile, al cui interno i giocatori potranno costruire edifici, decorare ambienti e persino introdurre flora e fauna tipiche del Giappone.

La custode del nascondiglio è Miss Tomiko, un'alleata fidata che guiderà i protagonisti nella gestione della loro base. Con il progredire della storia e il recupero di risorse, il Rifugio crescerà, diventando il quartier generale più evoluto mai visto nella Confraternita degli Assassini.