Endling: Extinction is Forever su iOS e Android, un trailer annuncia la data di uscita

Endling: Extinction is Forever arriverà anche su iOS e Android, come annuncia il trailer con la data di uscita del gioco su App Store e Google Play, fissata al 7 febbraio 2023. Si tratterà di un prodotto premium, in vendita a 9,99€.

Nella nostra entusiastica recensione di Endling: Extinction is Forever abbiamo speso parole estremamente positive nei confronti del titolo sviluppato da Herobeat Studios, spettacolare sul piano visivo e audace nella narrazione, nonché solido sul fronte del gameplay.

"Endling: Extinction is Forever è un'avventura di Herobeat Studios in cui il giocatore veste i panni dell'ultima mamma volpe rimasta", si legge nella sinossi. "Dovrai mantenere in vita i tuoi tre cuccioli e condurli al sicuro in un mondo distrutto dall'umanità."

"In questo gioco, che combina elementi di furtività, sopravvivenza e avventura, attraverserai ambienti devastati per raggiungere l'unico luogo sulla Terra dove gli umani non possono farti del male. Il numero di cuccioli che sopravviverà a questo pericoloso viaggio dipende interamente da te."