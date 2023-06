Silent Hill 2 Remake è 'il 100% più grande dell'originale', per un leak

Silent Hill 2 Remake è ancora avvolto dal mistero e i fan sperano di poter presto scoprire qualcosa di più sull'avventura horror di Konami, sviluppata da Bloober Team. Il gioco originale è un gioco di qualità e la speranza è che questo remake possa riportare in auge la saga e, magari, proporre anche qualcosa di più. Ora, il leaker Dusk Golem - tramite il canale discord di The Snitch - ha indicato che il remake è "il 100% più grande dell'originale".

La domanda che viene spontaneo fare è se con "100% più grande" si intenda semplicemente che Silent Hill 2 Remake sarà più grande oppure se si tratta di un calcolo preciso, ovvero se la mappa/i contenuti saranno esattamente il doppio.

Il leaker è anche "in attesa di date concrete". Non è chiaro se intenda una data di uscita o una data di pubblicazione di un nuovo trailer di Silent Hill 2 Remake. "Ho sentito qualcosa un paio di settimane fa, ma aspettiamo e vediamo".

Per ora si tratta solo di un leak e non di informazioni ufficiali, quindi non ci resta altro da fare se non attendere nuovi dettagli da parte di Konami: speriamo che la Gamescom sia il momento giusto per scoprire di più.