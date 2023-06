Gran Turismo 7: aggiornamento 1.35 introduce nuove auto, menu, eventi e non solo

Tramite il PS Blog, Sony ha svelato i dettagli dell'aggiornamento 1.35 di Gran Turismo 7 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PS VR2. L'update sarà disponibile al download a partire dalle 08:00 del 29 giugno 2023. Tra i contenuti in arrivo vi sono nuove auto, menu e non solo.

Per quanto riguarda le auto, quelle scelte da Polyphony Digital per l'update 1.35 di Gran Turismo 7 sono la Aston Martin Valkyrie '21, la Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 e la Subaru Impreza Sedan WRX STi '04. Inoltre, è stata aggiunta la livrea della "ANEST IWATA Racing RC F GT3", guidata da Igor Omura Fraga nella SUPER GT. La livrea può essere selezionata durante l'acquisto della Lexus RC F GT3 '17 in Brand Central.

Parlando invece dei menu extra del GT Cafè, troviamo il Menu extra nº 24: "Subaru WRX" (dal Livello collezionista 26) e il Menu extra nº 25: "Mitsubishi Lancer Evolution" (dal Livello collezionista 30).

A tutto questo si sommano sei nuovi eventi per il Rally Musicale, ovvero:

Good Old Days (Classixx Remix)

DRIFT

Marechià (con Célia Kameni)

Hooked on America

Life's Coming in Slow

Moon Over the Castle GT7 version

In chiusura, ci sono due nuove sezioni di Scapes, ovvero "Monterey" e "Campo di fiori". Qui sotto potete infine vedere il trailer ufficiale dedicato all'aggiornamento 1.35 di Gran Turismo 7.

Diteci, cosa ne pensate di questo update? I contenuti vi soddisfano? Vi segnaliamo che Gran Turismo 7 è ora in sconto su Amazon Italia.