Secret Invasion è la serie Marvel con la seconda peggior partenza negli USA

Sulla base dei dati condivisi da Samba TV, la serie TV Secret Invasion di Disney Plus non sta ottenendo risultati particolarmente positivi. Pare infatti che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, abbia ottenuto la seconda peggior partenza in termini di visualizzazioni tra le serie Marvel. Parliamo di circa 994.000 persone che hanno visualizzato il primo episodio (del 21 giugno).

Per confronto, la peggior partenza nella stessa regione è quella di Ms. Marvel, con 775.000 persone che hanno vista la prima puntata. She-Hulk ha ottenuto 1.5 milioni di spettatori, mentre Moon Knight ha superato quota 1.8 milioni e Loki 2.5 milioni. Non si tratta quindi di un risultato entusiasmante, ma chiaramente è un dato parziale visto che dipenderà anche dai numeri del resto del mondo.

Ricordiamo che Secret Invasion racconta la storia di Nick Fury che insieme a Talos e ad alcuni nuovi personaggi deve affrontare una ribellione di Skrull, una razza aliena che è in grado di assumere l'aspetto di chiunque. Un gruppo di Skrull, che era stato supportato in passato da Fury, è alleato della Terra, mentre altri hanno deciso di conquistarla con la forza.

I nuovi episodi di Secret Invasion arrivano ogni mercoledì su Disney Plus: dovremo vedere se la serie completa sarà in grado di attirare più spettatori. Tra le serie in arrivo vi è anche Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza afferma che è l'opera Marvel "più sofisticata in circolazione".