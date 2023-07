GeForce Now: ecco la lineup di luglio 2023, con quattordici nuovi giochi

NVIDIA ha svelato quali saranno i quattordici nuovi giochi in uscita su GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, a luglio 2023, dopo l'infornata di giochi di giugno 2023. Tra le uscite ci saranno gli Octopath Traveler, Remnant II, Jagged Alliance 3 e Xenonauts 2, tutti giocabili a qualità altissima.