Fortnite e l'Epic Games Store sono pronti a tornare sui dispositivi Apple: Epic Games dice quanto manca

Come saprete, quattro anni fa Apple ha completamente rimosso Fortnite dai dispositivi iOS poiché Epic Games aveva violato le linee guida dell'App Store. Dopo una lunga battaglia legale e l'intervento del Digital Markets Act dell'Unione Europea, Fortnite è quasi pronto per tornare su iPhone e iPad in Europa.

Quanto però esattametne potremo riavere il gioco sui nostri dispositivi mobili marcati Apple? Una risposta approssimativa arriva direttamente da Epic Games.