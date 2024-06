Xbox offre Forza Horizon 4 gratis agli abbonati a Game Pass che hanno acquistato dei DLC o un upgrade

Come segnalato da numerosi utenti su ResetERA, Microsoft sta distribuendo dei codici per riscattare una copia digitale di Forza Horizon 4 gratuitamente a tutti gli abbonati a PC e Xbox Game Pass che hanno acquistato un DLC o un upgrade a una delle edizioni speciali del gioco.

Il messaggio arrivato tramite l'app Xbox a questi utenti recita: "Grazie per aver giocato Forza Horizon 4 con Xbox Game Pass. Questo gioco non sarà più disponibile con Game Pass o acquistabile tramite il Microsoft Store dopo il 15 dicembre 2024. Come segno del nostro apprezzamento per aver acquistato dei contenuti aggiuntivi, ecco un codice per la Standard Edition digitale per continuare a divertirti con il gioco (scade il 25 giugno 2026)"