Forza Horizon 4 su Steam ha raggiunto un nuovo record di giocatori a 3 anni dal lancio, ma c'è un motivo

Entrando più nello specifico, come possiamo vedere nel grafico di SteamDB qui sotto intorno a mezzogiorno il gioco di corse di Playground games ha totalizzato 50.515 utenti connessi simultaneamente . Il precedente record era di circa 40.000 giocatori ed era stato registrato al lancio, avvento il 21 marzo 2021.

Forza Horizon 4 ha raggiunto un nuovo record per numero di giocatori connessi contemporaneamente , nonostante siano passati oltre 3 anni dalla pubblicazione sullo store di Valve, il che chiaramente è legato alla prossima rimozione del gioco dalla vendita e il goloso taglio di prezzo applicato da Microsoft per questo motivo.

Le promozioni su Forza Horizon 4 prima del termine del supporto e la rimozione dagli store

Si tratta dunque di una situazione abbastanza anomala, anche se facile da spiegare. Infatti, pochi giorni fa Microsoft ha annunciato che a fine anno rimuoverà dalla vendita Forza Horizon 4 in quanto sono terminati degli accordi sul licenza, mentre il 22 agosto terminerà il supporto post-lancio relativo alle Playlist, il che impedirà tra le altre cose di ottenere alcuni degli obiettivi del gioco.

L'andamento dei giocatori attivi di Forza Horizon 4 su SteamDB

Ciò ha ovviamente attirato molti utenti sui server di gioco per un ultimo giro, ma anche tanti nuovi giocatori ingolositi dall'80% di sconto applicato su tutte le versioni, che abbassano il prezzo a soli 13,99 euro per l'edizione standard. Ciò è dimostrano dalle classifiche di vendita di Steam, che vedono al primo posto Forza Horizon 4, e per l'appunto il nuovo record di giocatori connessi di cui abbiamo parlato qui sopra. Se anche voi volete approfittarne affrettatevi, le promozioni termineranno alle 19:00 di oggi.