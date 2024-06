Dave the Diver compie un anno e celebra il successo di vendite con nuovi contenuti interessanti

Secondo quanto indicato in un nuovo video, Dave the Diver ha venduto più di 4 milioni di copie . In realtà, il team non ha la certezza sul numero esatto di unità, visto che non conosce le copie fisiche vendute.

Le novità dell'aggiornamento di Dave the Diver

Jaeho Hwang, director di Dave the Diver, ha anche ringraziato i partner che hanno supportato il gioco, compresa Sony e Nintendo che hanno aiutato nella pubblicazione del gioco sulle rispettive piattaforme.

Ricordiamo che il gioco ha venduto oltre 1 milione di copie nei primi 10 giorni, superando il traguardo dei 3 milioni nel gennaio 2024. Non è chiaro in che modo le vendite siano suddivise tra le varie piattaforme, ma possiamo supporre che il PC rappresenti la maggior parte delle copie vendute dato che le versioni per Switch e PlayStation sono arrivate successivamente.

Inoltre, viene spiegato che saranno aggiunte alcune novità nel gioco per celebrare il primo anniversario, come un piccolo accessorio per lo smartphone in-game e un minigioco dedicato a Cobra. Per sbloccarlo, è necessario inserire il codice "DAVEANNIVERSARY" tramite lo smartphone all'interno di Dave the Diver.

Si somma poi un nuovo accessorio che attiva una modalità hardcore: avremo ossigeno illimitato, ma al primo colpo moriremo. Infine, la versione Switch è stata ottimizzata per migliorare i tempi di caricamento.

Vi ricordiamo infine che il DLC gratis di Godzilla è disponibile al download.